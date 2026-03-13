Минниханов в Российском университете кооперации в Мытищах осмотрел музей
Раис Татарстана встретился с ректором учебного заведения и принял участие в старте молодежного трека.
Рустам Минниханов побывал в Российском университете кооперации в Мытищах, который является главным учебно-научным центром системы кооперативного образования России и входит в топ-10 экономических вузов страны. Филиалы университета (институты) есть во многих городах, в том числе в Казани.
В учебном заведении раис Татарстана осмотрел музей и встретился с ректором вуза Алсу Набиевой, которая с 2017 по 2020 годы возглавляла Казанский кооперативный институт. Глава республики также принял участие в старте молодежного трека Международного форума потребительской кооперации и получил звание «Почетный профессор РУК», пишет пресс-служба раиса Татарстана.
В приветственном слове Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодня развитие потребительской кооперации – важное направление, которое не теряет свой актуальности, и рассказал об открытии в селе Дубьязы в начале марта нового сельского магазина под брендом КООП ОКОЛО.
Молодежный трек форума пройдет в рамках самого Международного форума потребительской кооперации, который состоится 8-10 июля 2026 года в Казани.
