Девятиклассникам также назвали дату дополнительного итогового собеседования по русскому языку.

Автор фото: Минобрнауки Татарстана

Утверждены результаты ЕГЭ тех, кто сдавал физику и биологию досрочно, 31 марта. Два человека выбрали физику, средний балл составил 44; 10 человек – биологию (средний балл 58), сообщает министерство образования и науки Татарстана.

Подать заявления на апелляции о несогласии с выставленными баллами можно 16 и 17 апреля в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых участники были допущены в установленном порядке к государственной итоговой аттестации.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что дополнительное итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников пройдёт 20 апреля, и напомнили, что дополнительная дата предусмотрена для обучающихся, не принявших участие в основной день по уважительным причинам, и обучающихся, получивших результат «незачёт».

В итоговом собеседовании примут участие 105 девятиклассников из 72 школ республики. Ознакомиться с результатами собеседования можно будет не позднее 25 апреля.

Для выпускников, получивших 20 апреля «незачет» либо не явившихся на итоговое собеседование, дополнительных дней не предусмотрено, они смогут принять участие в итоговом собеседовании только в следующем году, отметили в министерстве.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.