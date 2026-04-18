Минобр Татарстана утвердил результаты досрочной сдачи ЕГЭ по физике и биологии
Девятиклассникам также назвали дату дополнительного итогового собеседования по русскому языку.
Утверждены результаты ЕГЭ тех, кто сдавал физику и биологию досрочно, 31 марта. Два человека выбрали физику, средний балл составил 44; 10 человек – биологию (средний балл 58), сообщает министерство образования и науки Татарстана.
Подать заявления на апелляции о несогласии с выставленными баллами можно 16 и 17 апреля в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых участники были допущены в установленном порядке к государственной итоговой аттестации.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что дополнительное итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников пройдёт 20 апреля, и напомнили, что дополнительная дата предусмотрена для обучающихся, не принявших участие в основной день по уважительным причинам, и обучающихся, получивших результат «незачёт».
В итоговом собеседовании примут участие 105 девятиклассников из 72 школ республики. Ознакомиться с результатами собеседования можно будет не позднее 25 апреля.
Для выпускников, получивших 20 апреля «незачет» либо не явившихся на итоговое собеседование, дополнительных дней не предусмотрено, они смогут принять участие в итоговом собеседовании только в следующем году, отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, когда и как пройдет ЕГЭ в этом году. Рособрнадзор определил порядок проведения итоговой аттестации.
