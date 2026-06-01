Изменения вступают в силу с 2026 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министерство науки и высшего образования России изменило правила приёма в аспирантуру. С 2026 года подать заявление в электронном виде можно будет только через портал «Госуслуги», сообщили в пресс-службе ведомства.

Сроки приёма документов и зачисления останутся теми же, что и раньше. Другие основные правила поступления также менять не стали.

