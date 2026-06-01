1 июня 08:16
Минобрнауки разрешило подавать документы в аспирантуру только через «Госуслуги»

Изменения вступают в силу с 2026 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министерство науки и высшего образования России изменило правила приёма в аспирантуру. С 2026 года подать заявление в электронном виде можно будет только через портал «Госуслуги», сообщили в пресс-службе ведомства.

Сроки приёма документов и зачисления останутся теми же, что и раньше. Другие основные правила поступления также менять не стали.

Ранее мы писали, что заявление на поступление в 1717 вузов можно подать через «Госуслуги». Нужно загрузить документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях и информацию о льготах.

Также сообщалось, что вузы России перейдут на новую систему образования с сентября 2026 года. Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.

Кроме того, говорилось, что в Казани пройдет съезд Ассоциации технических вузов Китая и России. В мероприятии примут участие представители более 70 китайских университетов.

