Минобрнауки разрешило подавать документы в аспирантуру только через «Госуслуги»
Изменения вступают в силу с 2026 года.
Министерство науки и высшего образования России изменило правила приёма в аспирантуру. С 2026 года подать заявление в электронном виде можно будет только через портал «Госуслуги», сообщили в пресс-службе ведомства.
Сроки приёма документов и зачисления останутся теми же, что и раньше. Другие основные правила поступления также менять не стали.
Ранее мы писали, что заявление на поступление в 1717 вузов можно подать через «Госуслуги». Нужно загрузить документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях и информацию о льготах.
Также сообщалось, что вузы России перейдут на новую систему образования с сентября 2026 года. Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.
Кроме того, говорилось, что в Казани пройдет съезд Ассоциации технических вузов Китая и России. В мероприятии примут участие представители более 70 китайских университетов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Мужчине провели операцию из-за рака легкого.
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.