Назвали дату появления единых учебников по обществознанию
Пособия введут уже с 1 сентября 2026 года.
Единые государственные учебники по обществознанию для 9-10-х классов появятся в школах с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов, передает РИА Новости.
По его словам, 11-й класс продолжает последний год изучать старый курс, а с 1 сентября 2027 года в школах появится учебник по обществознанию и для них.
Ранее Минпросвещения России включило в федеральный перечень учебники по обществознанию под редакцией зампреда Совбеза страны Дмитрия Медведева. Министерство добавило учебники в перечень допущенных к использованию в школах для учеников 9—11-х классов. По словам эксперта Минпросвещения Максима Костенко, пособия прошли федеральную экспертизу.
