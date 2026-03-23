23 марта 22:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Некоторым педагогам в Татарстане компенсируют съем жилья

Максимальный размер компенсации — до 180 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Педагогам в школах и детсадах Татарстана начнут выплачивать компенсацию на съем жилья. Однако это коснется не всех. Компенсация предоставляется на конкурсной основе и рассчитана на 350 педагогов в год с максимальным размером до 180 тысяч рублей. Постановление кабмина опубликовано на сайте правовой информации.

Программа должна помочь привлечь и удержать педагогов в приоритетных для республики сферах. Средства покрывают расходы за период до девяти месяцев, предшествующих дате принятия решения о выплате. Чтобы получить выплату, необходимо иметь договор аренды, не владеть собственным жильем в районе работы и не получать другие аналогичные меры поддержки.

Претендентов будут отбирать в два этапа: сначала оценят их профессиональные достижения за последние три года. Также они должны будут пройти профессионально-психологическое собеседование.

Получатели выплаты обязаны проработать в образовательной организации Татарстана не менее одного года. Нарушение условий, например досрочное увольнение или приобретение жилья в районе работы, ведет к отмене выплаты и возврату средств.

Ранее сообщалось, что учителям в России платят меньше, чем медикам. Разница составляет десять тысяч рублей. Среднемесячная зарплата учителей по итогам 2025 года составила более 70 тысяч рублей.

