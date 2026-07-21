Некоторым учителям присвоят звание «Ветеран труда»
Речь идет о тех, кто имеет стаж от 25 лет.
Учителям с 25-летним стажем подготовили ряд дополнительных мер поддержки по указу президента России Владимира Путина. Согласно документу, за ними закрепляется особый статус и общественная значимость их труда.
В частности, педагогам гарантируют защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью при осуществлении профессиональной деятельности, а также право на бесплатную юрпомощь по вопросам, связанным с работой, трудовыми правами и соцгарантиями. Также при стаже в 25 лет учителям присвоят звание «Ветеран труда». Они получат бесплатный доступ к государственным электронным образовательным ресурсам и право бесплатно посещать государственные музеи не реже одного раза в месяц.
Ранее учителей в России призвали проверять домашнюю работу устно из-за применения ИИ. Использование нейросетей в таком случае сократится, поскольку ученикам придется объяснять свой ход мыслей при выполнении задания.
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