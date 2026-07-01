При нарушении условий набора студентам все еще придется выплачивать компенсацию за обучение.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С этого года заключить договор о целевом обучении смогут только имеющие гражданство России абитуриенты. Кроме того, при расторжении соглашения в одностороннем порядке студента должны отчислить или перевести на «платку», сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минобрнауки, которое ведомство направило в вузы.

При нарушении условий договора студентам все еще придется выплачивать компенсацию за обучение. Однако для будущих медиков и фармацевтов ввели повышенный штраф — они будут обязаны отдать двукратную стоимость учебы в вузе. Студенты-ординаторы теперь также должны заключить договор о целевом обучении до итоговой аттестации.

Отчислить теперь можно вне зависимости от даты заключения соглашения, хотя ранее это было возможно только до первой промежуточной аттестации.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали о ситуации с бюджетными местами в вузах Татарстана. В этом году университеты республики готовы принять 23 346 человек за счет государства.

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