Новые правила приема на целевые места в вузах начнут действовать в России
При нарушении условий набора студентам все еще придется выплачивать компенсацию за обучение.
С этого года заключить договор о целевом обучении смогут только имеющие гражданство России абитуриенты. Кроме того, при расторжении соглашения в одностороннем порядке студента должны отчислить или перевести на «платку», сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минобрнауки, которое ведомство направило в вузы.
При нарушении условий договора студентам все еще придется выплачивать компенсацию за обучение. Однако для будущих медиков и фармацевтов ввели повышенный штраф — они будут обязаны отдать двукратную стоимость учебы в вузе. Студенты-ординаторы теперь также должны заключить договор о целевом обучении до итоговой аттестации.
Отчислить теперь можно вне зависимости от даты заключения соглашения, хотя ранее это было возможно только до первой промежуточной аттестации.
Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали о ситуации с бюджетными местами в вузах Татарстана. В этом году университеты республики готовы принять 23 346 человек за счет государства.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.