Образование
31 мая 15:54
«Вечерняя Казань»

Онищенко считает, что отмена ЕГЭ еще хуже, чем его введение

Прием экзаменов - тоже наука для педагогов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что решение об отмене ЕГЭ - это хуже, чем его введение. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Онищенко, прием экзаменов - это тоже своего рода наука для педагога. В школах не осталось учителей, которые знают, как проводить экзамены по другим методикам.

Ранее Онищенко говорил, что отказ от Единого государственного экзамена только усложнит ситуацию, окончательно сломав нынешнюю систему образования. Уже сменилось поколение учеников, которые учились по старым программам.

