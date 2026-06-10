По ним начнут обучаться свыше 70 тысяч студентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в России разработали около 580 учебных программ для высших учебных заведений для перехода на новую систему высшего образования. Пилотный проект с предстоящего учебного года расширится до 17 вузов — медицинские, педагогические и инженерные, цитирует его слова РИА Новости.

По новым программам будут обучаться более 70 тысяч студентов. Напомним, что в 2022 году Россия убрала европейскую Болонскую систему образования: три-четыре года бакалавриата, два — магистратуры и три-четыре — аспирантуры. По новой системе студенты получают базовое высшее и специализированное высшее образование. А аспирантуру переориентировали на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

Ранее сообщалось, что дипломы в вузах предложили заменить тестами и проектами из-за нейросетей. Также для бакалавров могут ввести единый итоговый экзамен.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.