Образование
6 мая 14:56
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Поступление в магистратуру предложили ограничить в России

Депутаты хотят, чтобы на программу брали только тех, у кого подходящий диплом или опыт работы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госдуме предложили навести порядок с поступлением в магистратуру. Сейчас туда может пойти кто угодно, независимо от предыдущего образования. По мнению депутатов, это приводит к тому, что студентам не хватает базы, и нормальных специалистов не получается.

Выход предлагают такой: прописать в образовательных стандартах, что магистерская программа должна соответствовать тому, чему человек учился раньше. Либо у поступающего должен быть опыт работы по этому направлению. Тогда в магистратуру пойдут те, кто действительно хочет углубиться в профессию, а не просто получить ещё одну корочку.

Авторы считают, что это поможет готовить сильных специалистов для важных отраслей экономики. Текст законопроекта уже есть в думской базе.

Ранее мы писали, что российские вузы устали от ИИ и начали принимать меры. Педагоги жалуются на поток одинаковых работ, написанных через нейросеть, — студенты даже не утруждаются их редактировать.

