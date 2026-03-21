Образование
21 марта 02:01
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Расписание для студентов и преподавателей вузов начали размещать в МАХ

В мессенджере можно будет также узнать актуальную информацию об изменениях в учебном процессе.

Автор фото: ТАСС

При поддержке Минобрнауки России в МАХ заработал сервис «Расписание занятий», в котором студенты и преподаватели смогут не только узнать расписание и место проведение пар, сессий и консультаций, но и получать актуальную информацию об изменениях в учебном процессе, сообщает пресс-служба национального мессенджера.  

В проекте уже участвуют свыше 100 российских вузов. В их числе -  МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГИМО, ДВФУ, РУДН и РТУ МИРЭА.  

Найти официальный чат-бот можно по ссылке или через поиск в приложении МАХ — бот верифицирован и отмечен специальной галочкой.  

Сообщается, что в планах – введение в сервисе дополнительно новых функций и возможностей, чтобы сделать учебное планирование еще более удобным и эффективным.  

- Сегодня сфера науки и высшего образования активно развивается в цифровом направлении. Минобрнауки России внедряет инновационные технологии, чтобы сделать обучение более доступным и результативным. Ярким примером этого является интеграция расписания в МАХ. Теперь студенты и преподаватели могут мгновенно получать актуальную информацию о занятиях, экзаменах и консультациях в удобном формате, что значительно экономит время и упрощает организацию учебного процесса, - прокомментировал замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

Ранее министр Кравцов попросил добавить образовательные ресурсы в «белые списки». По словам главы ведомства, одна из важнейших задач — обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других россиян к необходимым образовательным платформам.

Популярное
Дмитрий Московский / ИД «Вечерняя Казань»
Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
