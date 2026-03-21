Расписание для студентов и преподавателей вузов начали размещать в МАХ
В мессенджере можно будет также узнать актуальную информацию об изменениях в учебном процессе.
При поддержке Минобрнауки России в МАХ заработал сервис «Расписание занятий», в котором студенты и преподаватели смогут не только узнать расписание и место проведение пар, сессий и консультаций, но и получать актуальную информацию об изменениях в учебном процессе, сообщает пресс-служба национального мессенджера.
В проекте уже участвуют свыше 100 российских вузов. В их числе - МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГИМО, ДВФУ, РУДН и РТУ МИРЭА.
Найти официальный чат-бот можно по ссылке или через поиск в приложении МАХ — бот верифицирован и отмечен специальной галочкой.
Сообщается, что в планах – введение в сервисе дополнительно новых функций и возможностей, чтобы сделать учебное планирование еще более удобным и эффективным.
- Сегодня сфера науки и высшего образования активно развивается в цифровом направлении. Минобрнауки России внедряет инновационные технологии, чтобы сделать обучение более доступным и результативным. Ярким примером этого является интеграция расписания в МАХ. Теперь студенты и преподаватели могут мгновенно получать актуальную информацию о занятиях, экзаменах и консультациях в удобном формате, что значительно экономит время и упрощает организацию учебного процесса, - прокомментировал замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.
Ранее министр Кравцов попросил добавить образовательные ресурсы в «белые списки». По словам главы ведомства, одна из важнейших задач — обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других россиян к необходимым образовательным платформам.
