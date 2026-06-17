Образование
17 июня 17:34
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Россиянам заплатят 500 тысяч за данные о производителях поддельных учебников

Подделки печатаются с нарушениями стандартов, что отражается на здоровье детей.

Россиянам заплатят 500 тысяч за данные о производителях поддельных учебников

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Просвещение» (группа ВЭБ.РФ) пообещало денежное вознаграждение за информацию о производителях контрафактных учебников и пособий для начальной и средней школы. Сумма составляет 500 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу издательства.

Фальшивую продукцию продают через маркетплейсы. Она выпускается под выходными данными «Просвещения». Однако подделки печатаются с нарушениями технических стандартов, что может повлиять на зрение детей. Текст таких учебных пособий механически переснят с оригиналов. При этом производитель не соблюдает требования для оцифровки текста. В результате плохо передаются цвет и шрифты, в содержании есть ошибки.

Ранее сообщалось, что для школьников выпустят единую линейку учебников по языкам республик. Будет проведен мониторинг состояния и развития языков народов России.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Часть АЗС Казани закрылась, а часть – ввела ограничения на продажу бензина

Где-то исчезло дизельное топливо.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какую пенсию получают в среднем судьи в России

Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Неработающие россиянки с детьми могут получить несколько пособий и маткапитал

Государство поддерживает матерей с маленькими детьми.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН

Ограничения действуют до 20 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Гроза, град и ветер под 20 метров в секунду обрушатся на Татарстан

При этом воздух прогреется до +27 градусов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.