Россиянам заплатят 500 тысяч за данные о производителях поддельных учебников
Подделки печатаются с нарушениями стандартов, что отражается на здоровье детей.
«Просвещение» (группа ВЭБ.РФ) пообещало денежное вознаграждение за информацию о производителях контрафактных учебников и пособий для начальной и средней школы. Сумма составляет 500 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу издательства.
Фальшивую продукцию продают через маркетплейсы. Она выпускается под выходными данными «Просвещения». Однако подделки печатаются с нарушениями технических стандартов, что может повлиять на зрение детей. Текст таких учебных пособий механически переснят с оригиналов. При этом производитель не соблюдает требования для оцифровки текста. В результате плохо передаются цвет и шрифты, в содержании есть ошибки.
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