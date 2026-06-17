Подделки печатаются с нарушениями стандартов, что отражается на здоровье детей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

«Просвещение» (группа ВЭБ.РФ) пообещало денежное вознаграждение за информацию о производителях контрафактных учебников и пособий для начальной и средней школы. Сумма составляет 500 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу издательства.

Фальшивую продукцию продают через маркетплейсы. Она выпускается под выходными данными «Просвещения». Однако подделки печатаются с нарушениями технических стандартов, что может повлиять на зрение детей. Текст таких учебных пособий механически переснят с оригиналов. При этом производитель не соблюдает требования для оцифровки текста. В результате плохо передаются цвет и шрифты, в содержании есть ошибки.

Ранее сообщалось, что для школьников выпустят единую линейку учебников по языкам республик. Будет проведен мониторинг состояния и развития языков народов России.

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