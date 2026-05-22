Рядом с пунктами проведения ЕГЭ официально запретили шуметь
Согласно рекомендациям, в местах аттестации при жаркой погоде должны быть доступ к питьевой воде и медик.
Согласно новым рекомендациям Рособрнадзора, вблизи школ, где проводится единый госэкзамен, запрещается проводить шумные строительные и технические работы, культурные события. Школьники должны показывать свои знания в спокойной атмосфере, сообщает РИА Новости.
Помимо этого, во время летней жары в местах аттестации обязательно должны быть питьевая вода и медпункт, где выпускникам окажут необходимую помощь в случае ухудшения состояния, говорится в рекомендациях ведомства.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказался по поводу замены ЕГЭ. По его мнению, экзамену нужен ребрендинг, а не замещение другим форматом.
В ведомстве также озвучили причины, по которым выпускника могут удалить с экзамена. В перечень входят несамостоятельное выполнение задания, общение с другими сдающими в аудитории, использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительную техники, справочных материалов и шпаргалок.
