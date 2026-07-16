Образование
16 июля 14:18
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«Вечерняя Казань»

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Сбер профинансировал строительство трех школ в Татарстане на 5 миллиардов рублей

Банк помогал в возведении учреждений в рамках государственно-частного партнерства.

Сбер профинансировал строительство трех школ в Татарстане на 5 миллиардов рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан по концессионным соглашениям находится в лидерах, так как в республике отлажена система господдержки и благоприятный инвестиционный климат. Об этом сообщил зампред правления Сбера Анатолий Попов, передает РБК.

Попов уточнил, что в стране интерес к государственно-частному партнерству стабильно высок, особенно в ситуации высокого давления на доходы региональных бюджетов.

По его словам, хороший пример, как это работает, — три концессионных проекта по строительству школ в Казани, Набережных Челнах и селе Нижние Метески. Сбер профинансировал их на 5 миллиардов рублей. Все три школы на 3,5 тысяч учебных мест уже работают.

Попов подчеркнул, что такие же механизмы осваивает и промышленность — там тоже большой потенциал.

Ранее сообщалось, что тысячи бизнесменов в Татарстане вернули НДС по эквайрингу через Сбер. Объем компенсации превысил 16,5 миллионов рублей.

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