Сбер профинансировал строительство трех школ в Татарстане на 5 миллиардов рублей
Банк помогал в возведении учреждений в рамках государственно-частного партнерства.
Татарстан по концессионным соглашениям находится в лидерах, так как в республике отлажена система господдержки и благоприятный инвестиционный климат. Об этом сообщил зампред правления Сбера Анатолий Попов, передает РБК.
Попов уточнил, что в стране интерес к государственно-частному партнерству стабильно высок, особенно в ситуации высокого давления на доходы региональных бюджетов.
По его словам, хороший пример, как это работает, — три концессионных проекта по строительству школ в Казани, Набережных Челнах и селе Нижние Метески. Сбер профинансировал их на 5 миллиардов рублей. Все три школы на 3,5 тысяч учебных мест уже работают.
Попов подчеркнул, что такие же механизмы осваивает и промышленность — там тоже большой потенциал.
Ранее сообщалось, что тысячи бизнесменов в Татарстане вернули НДС по эквайрингу через Сбер. Объем компенсации превысил 16,5 миллионов рублей.
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