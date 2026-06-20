Образование
20 июня 19:29
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«Вечерняя Казань»

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Сервис для поступления в вуз на портале госуслуг расширили новыми функциями

Добавлен, в частности, поиск по индивидуальному номеру в списках поступающих.

Сервис для поступления в вуз на портале госуслуг расширили новыми функциями

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В сервисе «Жизненная ситуация» для поступления в вуз на портале «Госуслуги» появились новые функции для абитуриентов. Об этом проинформировали на официальном сайте правительства России.  

- Сервис «Жизненная ситуация» для поступления в вуз на портале госуслуг расширен новыми функциями к старту вступительной кампании 2026 года. В него добавлены функции поиска по индивидуальному номеру в списках поступающих, - говорится в сообщении.  

Кроме того, на сервисе будут  автоматически отображаться достижения выпускника, в частности, участие в олимпиадах или наличие значка ГТО, а также данные о целевых квотах.

Ранее сообщалось, что в колледжи и техникумы Татарстана начат прием документов. При наличии свободных мест приём может быть продлён до 25 ноября.

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