Сервис для поступления в вуз на портале госуслуг расширили новыми функциями
Добавлен, в частности, поиск по индивидуальному номеру в списках поступающих.
В сервисе «Жизненная ситуация» для поступления в вуз на портале «Госуслуги» появились новые функции для абитуриентов. Об этом проинформировали на официальном сайте правительства России.
- Сервис «Жизненная ситуация» для поступления в вуз на портале госуслуг расширен новыми функциями к старту вступительной кампании 2026 года. В него добавлены функции поиска по индивидуальному номеру в списках поступающих, - говорится в сообщении.
Кроме того, на сервисе будут автоматически отображаться достижения выпускника, в частности, участие в олимпиадах или наличие значка ГТО, а также данные о целевых квотах.
Ранее сообщалось, что в колледжи и техникумы Татарстана начат прием документов. При наличии свободных мест приём может быть продлён до 25 ноября.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Ограничения действуют до 20 июня.
Государство поддерживает матерей с маленькими детьми.
Анзор Музаев заявил, что именно эти люди строят космодромы и создают высокие технологии.
Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.
Аэропорт закрыт, жителей просят спуститься в укрытия или уйти в комнаты без окон.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.