Образование
11 июня 16:01
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Школьница чуть не провалила ЕГЭ из-за видео в «Тиктоке»

Девушка выложила ролик с лайфхаком, как пользоваться шпаргалками.

Школьница чуть не провалила ЕГЭ из-за видео в «Тиктоке»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Выпускнице из Хабаровска отменили результаты ЕГЭ из-за выложенного ею видео о том, как делать шпаргалки, в «Тикток». Ей пришлось год оспаривать решение через суд, пишет телеграм-канал Mash.

Видео школьница выложила в 2025 году. Там она подробно рассказывала, как пользовалась подсказками на ЕГЭ по литературе, и показала, как именно прятала шпаргалки в одежде. Позже его заметили сотрудники Рособрнадзора. Девушку нашли быстро, и буквально через десять дней аннулировали её результат без права пересдачи в текущем учебном году.

Позже в суде девушка уверяла, что видео постановочное, она его сняла, чтобы набрать подписчиков и просмотры на аккаунте. Однако в ведомстве возразили: в видео описаны реальные задания, есть признание в использовании шпаргалок, плюс девушка трижды выходила из аудитории. Но объективных доказательств все-таки не нашли, поэтому результаты вернули.

Ранее сообщалось, что школьник отстоял в суде аннулированный за шпаргалку результат ЕГЭ. Парень утверждал, что в руках у него был обычный черновик, а правила он не нарушал. На видео нарушений не разглядели.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россия обсуждает полную отмену виз ещё с четырьмя странами

Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти вся Казань «встанет» из-за саммита Россия — АСЕАН

Ограничения движения введут на неделю.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Исус Христос скончался в своей квартире в Казани

Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Детсад в Татарстане кормил детей по серой схеме и лишился 2,3 млн рублей

Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.