Девушка выложила ролик с лайфхаком, как пользоваться шпаргалками.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Выпускнице из Хабаровска отменили результаты ЕГЭ из-за выложенного ею видео о том, как делать шпаргалки, в «Тикток». Ей пришлось год оспаривать решение через суд, пишет телеграм-канал Mash.

Видео школьница выложила в 2025 году. Там она подробно рассказывала, как пользовалась подсказками на ЕГЭ по литературе, и показала, как именно прятала шпаргалки в одежде. Позже его заметили сотрудники Рособрнадзора. Девушку нашли быстро, и буквально через десять дней аннулировали её результат без права пересдачи в текущем учебном году.

Позже в суде девушка уверяла, что видео постановочное, она его сняла, чтобы набрать подписчиков и просмотры на аккаунте. Однако в ведомстве возразили: в видео описаны реальные задания, есть признание в использовании шпаргалок, плюс девушка трижды выходила из аудитории. Но объективных доказательств все-таки не нашли, поэтому результаты вернули.

Ранее сообщалось, что школьник отстоял в суде аннулированный за шпаргалку результат ЕГЭ. Парень утверждал, что в руках у него был обычный черновик, а правила он не нарушал. На видео нарушений не разглядели.

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