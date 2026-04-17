17 апреля 23:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Школьники начнут писать Всероссийские проверочные работы с 20 апреля

Обязательные предметы - русский язык и математика.

Школьники начнут писать Всероссийские проверочные работы с 20 апреля

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В течение месяца – с 20 апреля по 20 мая – в школах пройдут Всероссийские проверочные работы. Учеников ждут некоторые изменения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Сдавать ВПР в нынешнем году предстоит ученикам четвертых-восьмых и 10-х классов. Обязательные предметы для всех параллелей – русский язык и математика. Из списка предметов, по которым проводятся проверочные работы, в этом году убрали обществознание в шестых-седьмых классах, а в список в 10-м классе добавили биологию. 

Четвероклассники будут писать работы по трем предметам, ученики пятых-восьмых и 10-х классов – по четырем. В ведомстве сообщили, что предметы на основе случайного выбора распределяются федеральным организатором.  

Уточняется также, что проверочные работы в седьмых и восьмых классах по математике и физике могут провести на углубленном уровне. Школы могут принять решение проводить ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию в пятых-восьмых классах с использованием компьютера.

Ранее мы сообщали, когда и как пройдет ЕГЭ в этом году. Рособрнадзор определил порядок проведения итоговой аттестации.

