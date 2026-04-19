Во время учебного года дети постоянно заняты школьными предметами — им не хватает времени для творчества, считает Гриб.

Учебный год в России предложили увеличить до середины июня. Для чего - пояснил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

«В России летние каникулы длятся больше трех месяцев, и было бы неплохо в первые две недели июня сделать «пятую четверть» не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени», — сказал Гриб.

С сентября по май дети постоянно заняты математикой, русским, литературой и другими школьными предметами. Внепредметные творческие занятия при этом часто остаются без внимания, пояснил он. Если добавить дополнительные дни, дети смогут заниматься робототехникой, рисованием, музыкой. При этом Гриб уточнил, что учителям нужно достойно платить за эту работу.

