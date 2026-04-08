8 апреля 08:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Систему МЭШ до конца года внедрят во всех колледжах и техникумах Татарстана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

До конца 2026 года во всех колледжах и техникумах Татарстана должна быть внедрена система Московской электронной школы (МЭШ), объявил на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил замминистра образования и науки республики Рамиль Хайруллин.

В 2025 году экспериментальное внедрение системы МЭШ в учреждениях среднего профессионального образования прошло в Москве, после этого проект начался в Татарстане. Апробация проходит в Казанском техникуме информационных технологий и связи, колледже малого бизнеса и предпринимательства, Альметьевском политехническом техникуме.

Школы Татарстана перешли на новую систему в начале 2024 года, пользователями являются более 512 тысяч учащихся и свыше 37 тысяч педагогов.

Напомним, в 2023 году раис республики Рустам Минниханов поддержал проект по модернизации ГИС «Электронное образование Республики Татарстан» (потом — ГИС «ЭО Татарстана») с помощью внедрения московского сервиса электронных журналов и дневников. Система базировалась на «Московской электронной школе». Уже тогда общественность встретила инициативу без яркого энтузиазма. Общеобразовательная школа № 51 была одной из первых, которая опробовала новую систему. Там первыми узнали, как пользоваться сервисом, и потом обучали других. Среди ключевых преимуществ сервиса выделили автоматизацию и оптимизацию рутинных задач и отчетности школ, единый доступ к учебным материалам, цифровой профиль и реестр учащихся и наглядный мониторинг текущей ситуации.

