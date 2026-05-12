Сколько баллов ЕГЭ нужно набрать школьникам для получения аттестата
Для вузов пороговые значения выше, но такие результаты не означают гарантированное поступление даже на платной основе.
По итогам написания единого госэкзамена выпускникам необходимо набрать не менее 24 баллов и получить хотя бы «тройку» по базовой математике для выдачи аттестата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова сенатора Айрата Гибатдинова.
Для вузов порог значительно выше: по физике, химии и биологии необходимо набрать 36 баллов, по математике («профилю») — 27 баллов, по информатике — 40 баллов, по истории — 32 балла, по географии — 37 баллов, по обществознанию — 42 балла, по литературе — 32 балла, и по иностранным языкам — 22 балла.
Однако эти результаты не гарантируют поступление в университеты и институты даже на платной основе. В каждом учреждении проходит свой конкурс, в котором можно получить преимущества благодаря индивидуальным достижениям, например, аттестату с отличием, значку ГТО и волонтерству. Количество баллов чаще всего устанавливает сам вуз. Нередко именно эти 15 возможных допбаллов решают судьбу выпускника.
Ранее сообщалось, что выпускники 2026 года получат право пересдать три госэкзамена. Повторно пройти испытания можно по по русскому языку, математике и одному предмету по выбору.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.
Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.
Сотрудникам рекомендуют убираться по правилам пяти «С»: сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.