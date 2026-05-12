Образование
12 мая 16:15
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Сколько баллов ЕГЭ нужно набрать школьникам для получения аттестата

Для вузов пороговые значения выше, но такие результаты не означают гарантированное поступление даже на платной основе.

Сколько баллов ЕГЭ нужно набрать школьникам для получения аттестата

Автор фото: Александр Алпаткин / РИА Новости

По итогам написания единого госэкзамена выпускникам необходимо набрать не менее 24 баллов и получить хотя бы «тройку» по базовой математике для выдачи аттестата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова сенатора Айрата Гибатдинова.

Для вузов порог значительно выше: по физике, химии и биологии необходимо набрать 36 баллов, по математике («профилю») — 27 баллов, по информатике — 40 баллов, по истории — 32 балла, по географии — 37 баллов, по обществознанию — 42 балла, по литературе — 32 балла, и по иностранным языкам — 22 балла.

Однако эти результаты не гарантируют поступление в университеты и институты даже на платной основе. В каждом учреждении проходит свой конкурс, в котором можно получить преимущества благодаря индивидуальным достижениям, например, аттестату с отличием, значку ГТО и волонтерству. Количество баллов чаще всего устанавливает сам вуз. Нередко именно эти 15 возможных допбаллов решают судьбу выпускника.

Ранее сообщалось, что выпускники 2026 года получат право пересдать три госэкзамена. Повторно пройти испытания можно по по русскому языку, математике и одному предмету по выбору.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России введут ГОСТ на приборку рабочего места по японскому методу

Сотрудникам рекомендуют убираться по правилам пяти «С»: сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.