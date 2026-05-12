Автор фото: Александр Алпаткин / РИА Новости

По итогам написания единого госэкзамена выпускникам необходимо набрать не менее 24 баллов и получить хотя бы «тройку» по базовой математике для выдачи аттестата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова сенатора Айрата Гибатдинова.

Для вузов порог значительно выше: по физике, химии и биологии необходимо набрать 36 баллов, по математике («профилю») — 27 баллов, по информатике — 40 баллов, по истории — 32 балла, по географии — 37 баллов, по обществознанию — 42 балла, по литературе — 32 балла, и по иностранным языкам — 22 балла.

Однако эти результаты не гарантируют поступление в университеты и институты даже на платной основе. В каждом учреждении проходит свой конкурс, в котором можно получить преимущества благодаря индивидуальным достижениям, например, аттестату с отличием, значку ГТО и волонтерству. Количество баллов чаще всего устанавливает сам вуз. Нередко именно эти 15 возможных допбаллов решают судьбу выпускника.

Ранее сообщалось, что выпускники 2026 года получат право пересдать три госэкзамена. Повторно пройти испытания можно по по русскому языку, математике и одному предмету по выбору.

