Перечень школ в приграничных регионах России, где ученики смогут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ, подготовило Минпросвещения, его опубликовали на официальном портале правовой информации.

В списке - 727 учебных учреждений, где будет действовать особый порядок итоговой аттестации, в том числе 405 школ в Курской области, 212 школ в Белгородской области, 41 в Брянской и 69 в Севастополе.

Напомним, министр просвещения Сергей Кравцов прежде уже говорил, что выпускникам из приграничных регионов разрешили не сдавать ЕГЭ. У них будет возможность выбрать — сдавать выпускной экзамен или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ для выпускников пройдет с 1 июня по 9 июля, а для девятиклассников ОГЭ состоится с 2 июня по 6 июля. Экзамены будут сдавать более 22 тысяч казанских школьников. Первый экзамен, по истории, литературе и химии, пройдет 1 июня. Также есть расписание резервных дней ЕГЭ, их определили с 22 по 25 июня.

