Образование
4 апреля 10:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Список школ, где можно не сдавать ЕГЭ и ОГЭ, утвердили в Минпросвещения

В перечне - 727 учебных учреждений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Перечень школ в приграничных регионах России, где ученики смогут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ, подготовило Минпросвещения, его опубликовали на официальном портале правовой информации.

В списке - 727 учебных учреждений, где будет действовать особый порядок итоговой аттестации, в том числе 405 школ в Курской области, 212 школ в Белгородской области, 41 в Брянской и 69 в Севастополе.

Напомним, министр просвещения Сергей Кравцов прежде уже говорил, что выпускникам из приграничных регионов разрешили не сдавать ЕГЭ. У них будет возможность выбрать — сдавать выпускной экзамен или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ для выпускников пройдет с 1 июня по 9 июля, а для девятиклассников ОГЭ состоится с 2 июня по 6 июля. Экзамены будут сдавать более 22 тысяч казанских школьников. Первый экзамен, по истории, литературе и химии, пройдет 1 июня. Также есть расписание резервных дней ЕГЭ, их определили с 22 по 25 июня.

Популярное
соцсети
Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани пристава-коррупционера приговорили к штрафу в полмиллиона

Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем

Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
