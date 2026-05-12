Средняя предлагаемая зарплата учителей в России выросла до 60 тысяч рублей
Наиболее высокие уровни оплаты зафиксированы в Москве.
Предлагаемая учителям в России зарплата превысила 60 тысяч рублей в апреле, за год она выросла на 2 процента. Показатель рассчитан на основе вакансий, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование hh.ru.
Больше всего учителям готовы платить в Москве — 96,8 тысяч рублей, также в топе Приморский край и Московская область с 75 тысячами и 72,5 тысячи рублей соответственно. На четвертом месте — Санкт-Петербург, где учителям в среднем готовы платить 71,8 тысячи рублей. На пятой позиции Ханты-Мансийский автономный округ с показателем 67,5 тысячи рублей.
Крупнейшие города страны остаются лидерами по уровню предлагаемых зарплат.
Ранее сообщалось, что по данным Росстата cреднемесячная зарплата учителей в России по итогам 2025 года составила более 70 тысяч рублей, а медработников — 80 тысяч. Разница в их доходе — десять тысяч рублей. При этом зарплата в сфере образования за год выросла на 13 процентов, а в здравоохранении — на 14 процентов.
