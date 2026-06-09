Образование
9 июня 14:12
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«Вечерняя Казань»

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Срок обучения в российских школах менять не планируют

Одиннадцатилетнее обучение — оптимальный вариант.

Срок обучения в российских школах менять не планируют

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Замглавы Минпросвещения Владимир Желонкин заявил, что ведомство не планирует менять срок обучения в школе. По его мнению, одиннадцатилетнее образование - это оптимальный вариант.

«Пока никаких идей сокращать или увеличивать количество лет обучения нет», - цитирует слова Желонкина РИА Новости.

Однако Минпросвещения продолжит настраивать систему образования и федеральные государственные стандарты.

Ранее сообщалось, что школьники продолжат сдавать ЕГЭ по старому учебнику обществознания еще год. В будущем предмет останется только для учеников с девятого по одиннадцатый класс.

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