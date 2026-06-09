Срок обучения в российских школах менять не планируют
Одиннадцатилетнее обучение — оптимальный вариант.
Замглавы Минпросвещения Владимир Желонкин заявил, что ведомство не планирует менять срок обучения в школе. По его мнению, одиннадцатилетнее образование - это оптимальный вариант.
«Пока никаких идей сокращать или увеличивать количество лет обучения нет», - цитирует слова Желонкина РИА Новости.
Однако Минпросвещения продолжит настраивать систему образования и федеральные государственные стандарты.
Ранее сообщалось, что школьники продолжат сдавать ЕГЭ по старому учебнику обществознания еще год. В будущем предмет останется только для учеников с девятого по одиннадцатый класс.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Позже входящие вызовы были отключены.
Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.
Пассажирка приехала к берегу на такси, а потом пропала.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.