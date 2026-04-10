Автор фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Татарстане утверждены результаты досрочного ЕГЭ по математике от 27 марта, об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

ЕГЭ по математике (профиль) сдавали девять участников, средний балл 51,33; ЕГЭ по математике (база) сдавали семь участников, средний балл 4.

Заявления на апелляцию о несогласии с результатами будут принимать 10 и 13 апреля в организациях, где проводились ЕГЭ. Рассмотрение апелляций пройдет 14 апреля в Казани на улице Боевой, дом 13.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ для выпускников пройдет с 1 июня по 9 июля, а для девятиклассников ОГЭ состоится с 2 июня по 6 июля. Экзамены будут сдавать более 22 тысяч казанских школьников. Первый экзамен, по истории, литературе и химии, пройдет 1 июня. Также есть расписание резервных дней ЕГЭ, их определили с 22 по 25 июня.

