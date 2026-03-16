Стипендии для иностранных студентов за успехи в русском языке вводят в России
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соответствующее решение.
Для иностранных студентов и аспирантов российских вузов, имеющих значительные достижения в области русского языка и литературы, учредили специальные стипендии, постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Размер стипендии составит 15 тысяч рублей для студентов и 20 тысяч рублей для аспирантов. Их начнут распределять с сентября между десятью аспирантами и десятью студентами очной формы обучения — со второго курса обучения бакалавриата и с первого курса магистратуры.
Кандидатов на получение стипендии будут выдвигать ученые советы вузов, при этом у них не должно быть академической задолженности, оценок «удовлетворительно» и ниже по результатам аттестации. Также в ходе конкурса значение будут иметь публикации в научных изданиях и участие в конференциях.
Ранее сообщалось, что студенты из Казани тратят ежемесячно в среднем 43 000 рублей. Согласно исследованию, траты распределяются следующим образом: продукты - 57%, транспорт - 55%, жилье - 31%. Ощутимо бьют по студенческому карману также кафе и готовая еда, техника и софт для учебы, одежда и обувь, развлечения. Практически у каждого второго студента уходит на все это до 30 000 рублей в месяц. 35% участников опроса тратят от 30 000 до 60 000 рублей. Еще 15% - от 60 000 до 100 000. А 8% - больше последней суммы.
