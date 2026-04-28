Образование
28 апреля 13:34
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Студентов не допускают до защиты дипломов из-за подозрений в использовании ИИ

Антиплагиаты полагают, что работы написаны с использованием нейросетей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После обновления антиплагиатов студентов не допускают до защиты дипломных работ из-за подозрений в использовании ИИ. Об этом сообщает Baza со ссылкой на двух студенток РЭУ имени Плеханова и Кемеровского государственного университета.

Программы как общего пользования, так и внутривузовские прошли ряд обновлений для лучшего выявления нейротекстов. По словам одной из студенток, всю часть проекта, где она описывала личный опыт, программа посчитала написанной с помощью ИИ. Диплом получил отметку — 34% ИИ-контента, при этом по правилам работы должны быть с 0% ИИ-материалов. Студентка переписала диплом более блогерским и разговорным стилем, после чего ее допустили к защите. Вторая девушка столкнулась с похожей проблемой, из-за чего она 13 раз переписывала диплом.

Студенты просят Минпросвещения обратить внимание на проблему, пересмотрев систему оценивания. Помимо этого, они предлагают отменить платные подписки на внутривузовские антиплагиаты.

Ранее сообщалось, что студенты в Татарстане получили 349 миллионов рублей на развитие своих стартапов. В практике уже есть успешные примеры учащихся казанских вузов, основавших свои предприятия.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Придет ли в Татарстан московский снегопад

Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
