Антиплагиаты полагают, что работы написаны с использованием нейросетей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После обновления антиплагиатов студентов не допускают до защиты дипломных работ из-за подозрений в использовании ИИ. Об этом сообщает Baza со ссылкой на двух студенток РЭУ имени Плеханова и Кемеровского государственного университета.

Программы как общего пользования, так и внутривузовские прошли ряд обновлений для лучшего выявления нейротекстов. По словам одной из студенток, всю часть проекта, где она описывала личный опыт, программа посчитала написанной с помощью ИИ. Диплом получил отметку — 34% ИИ-контента, при этом по правилам работы должны быть с 0% ИИ-материалов. Студентка переписала диплом более блогерским и разговорным стилем, после чего ее допустили к защите. Вторая девушка столкнулась с похожей проблемой, из-за чего она 13 раз переписывала диплом.

Студенты просят Минпросвещения обратить внимание на проблему, пересмотрев систему оценивания. Помимо этого, они предлагают отменить платные подписки на внутривузовские антиплагиаты.

