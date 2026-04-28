Студентов не допускают до защиты дипломов из-за подозрений в использовании ИИ
Антиплагиаты полагают, что работы написаны с использованием нейросетей.
После обновления антиплагиатов студентов не допускают до защиты дипломных работ из-за подозрений в использовании ИИ. Об этом сообщает Baza со ссылкой на двух студенток РЭУ имени Плеханова и Кемеровского государственного университета.
Программы как общего пользования, так и внутривузовские прошли ряд обновлений для лучшего выявления нейротекстов. По словам одной из студенток, всю часть проекта, где она описывала личный опыт, программа посчитала написанной с помощью ИИ. Диплом получил отметку — 34% ИИ-контента, при этом по правилам работы должны быть с 0% ИИ-материалов. Студентка переписала диплом более блогерским и разговорным стилем, после чего ее допустили к защите. Вторая девушка столкнулась с похожей проблемой, из-за чего она 13 раз переписывала диплом.
Студенты просят Минпросвещения обратить внимание на проблему, пересмотрев систему оценивания. Помимо этого, они предлагают отменить платные подписки на внутривузовские антиплагиаты.
Ранее сообщалось, что студенты в Татарстане получили 349 миллионов рублей на развитие своих стартапов. В практике уже есть успешные примеры учащихся казанских вузов, основавших свои предприятия.
Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.