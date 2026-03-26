В Минобрнауки республики родителям из других стран предложили несколько способов подать документы в образовательные учреждения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Согласно указу президента России иностранным родителям, отдающим ребенка в школу, необходимо документально подтвердить его гражданство. Как это сделать, рассказали в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

При приеме в школу учащимся младше 14 лет необходимо предоставить загранпаспорт ребенка, показать соответствующую запись в графе «Дети» в паспорте одного из родителей, а также принести корешок к свидетельству о рождении с отметкой о подтверждении российского гражданства.

В ведомстве подчеркнули, что предоставление вкладыша — действительно только один из способов предоставить полный пакет документов для семей из других стран и лиц без гражданства.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения и МВД теперь делятся между собой информацией о несовершеннолетних иностранцах. Это помогает эффективнее отслеживать законность нахождения ребенка и его родителей в России.

