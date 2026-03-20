Три дестада в Казани признали лучшими билингвальными дошкольными учреждениями
Победителями конкурса «Лучший билингвальный детский сад» стали три детсада из Казани. В грантовом конкурсе выиграли детсады №214, №3 и №291. Об этом сообщили в управлении образования города.
Билингвальные детсады - это дошкольные учреждения, где воспитание и обучение проходят одновременно на двух языках, создавая естественную языковую среду.
Всего в конкурсе принимали участие 37 дошкольных учреждений из 29 районов.
Ранее сообщалось, что в казанском ЖК «Лесной городок» откроется новый детсад. Учреждение рассчитано на 120 мест. Оно находится на улице Березовая, 28. Сейчас там проходит ремонт.
Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.
«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.