Образование
20 марта 19:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Три дестада в Казани признали лучшими билингвальными дошкольными учреждениями

В конкурсе принимали участие 37 дошкольных учреждений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Победителями конкурса «Лучший билингвальный детский сад» стали три детсада из Казани. В грантовом конкурсе выиграли детсады №214, №3 и №291. Об этом сообщили в управлении образования города.

Билингвальные детсады - это дошкольные учреждения, где воспитание и обучение проходят одновременно на двух языках, создавая естественную языковую среду.

Всего в конкурсе принимали участие 37 дошкольных учреждений из 29 районов.

Ранее сообщалось, что в казанском ЖК «Лесной городок» откроется новый детсад. Учреждение рассчитано на 120 мест. Оно находится на улице Березовая, 28. Сейчас там проходит ремонт.

