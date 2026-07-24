С 1 сентября школьники из воссоединённых регионов начнут изучать историю края по новым книгам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минпросвещения включило учебники «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5-х и 6–7-х классов в федеральный перечень. Как сообщило РИА Новости, приказ ведомства уже подписан.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что школьники из воссоединённых регионов с 1 сентября начнут изучать историю края без искажений по новым учебникам.

Всего в перечень вошли пособия по истории для 5–7-х классов из 32 регионов. Среди них Краснодарский край, Марий Эл, Адыгея, Бурятия, Чувашия, Мордовия, Ингушетия и Сахалинская область.

Ранее мы писали, что единые учебники по всем школьным предметам подготовит Минпросвещения. Российская академия наук участвует в создании пособий.

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