Учебники по русскому и литературе для 10-11-х классов передадут в Минпросвещения
В школах они могут появиться с 1 сентября 2027 года. Сейчас идет работа над линейкой для 5–9-х классов и начальной школы.
Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов и среднего профессионального образования будут переданы в Минпросвещения России 6 апреля. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская.
Созданием учебников занималась рабочая группа при Совете по русскому языку при президенте, в которую вошли ученые, учителя и методисты. Документы созданы «с опорой на все наши лучшие традиции преподавания русской словесности». В них учтены результаты апробации учебников истории, которые уже используются в школах.
После передачи учебники поступят на апробацию и официальную экспертизу. Если все пройдет успешно, они могут появиться в школах с 1 сентября 2027 года.
Ямпольская отметила, что новые учебники — «концептуально новая история». Они построены вокруг текстов, содержательно интересны и наполнены смыслами и ценностями.
«В чем-то наши учебники русского языка стали филиалами нашего учебника по литературе», — добавила она.
Сейчас идет работа над линейкой для 5–9-х классов, а также для начальной школы. В Минпросвещения подчеркивают, что единые учебники по всем предметам должны обеспечить высокое качество образования независимо от региона.
Ранее мы писали, что новые учебники по географии, не пробуждающие вину, появятся к 2028 году. Пособия создаются Русским географическим обществом.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.