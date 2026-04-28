Учитель из Казани объяснила, почему тихий час в школе - плохая идея
В школах и так хорошо развита система адаптации к имеющимся правилам.
Тихий час для младшеклассников не нужен. В школах и так хороша развита система адаптации к имеющимся правилам и требованиям. Есть динамические паузы, уроки идут всего по 30 минут в самом начале обучения.
С ребятами также выходят на улицу на продленке, делают различные упражнения для снятия усталости. Об этом «Вечерней Казани» рассказала наставник «Движения первых», советник директора средней общеобразовательной русско-татарской школы № 14 Вахитовского района Казани, учитель начальных классов Светлана Табанакова.
Напомним, что в начальной школе хотят вернуть тихий час. В Общественной палате считают, что переход из детсада в школу не должен быть резким. Дети привыкли отдыхать днём, и это помогает восстанавливаться.
Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.