Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Идея проводить часть уроков для первоклассников на улице зачастую неосуществима, полагает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков. Так он прокомментировал инициативу замсекретаря Общественной палаты России Владислава Гриба, передает НСН.

По словам Казакова, сами учителя не против этой идеи, но, во-первых, нет соответствующей инфраструктуры, а во-вторых, мешают строгие требования к учебному процессу и переполненные классы. К примеру, просто проводить уроки в открытом поле или дворе школы нельзя, так как очень многие школы для этого не обустроены. Поэтому учителей могут начать наказывать за такие нарушения, так как существуют санитарные правила и нормы.

Таким образом, сначала нужно разработать специальный режим, прописать условия, закупить специальные парты. Помимо этого, в классах сейчас часто слишком много учащихся, из-за чего может усложниться реализация инициативы.

Ранее говорилось, что школьников хотят заставить учиться на две недели дольше ради искусства. Во время учебного года дети постоянно заняты школьными предметами — им не хватает времени для творчества, считает Гриб.

