Учителя оценили идею проводить уроки для первоклассников на улице
Подобная инициатива зачастую неосуществима.
Идея проводить часть уроков для первоклассников на улице зачастую неосуществима, полагает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков. Так он прокомментировал инициативу замсекретаря Общественной палаты России Владислава Гриба, передает НСН.
По словам Казакова, сами учителя не против этой идеи, но, во-первых, нет соответствующей инфраструктуры, а во-вторых, мешают строгие требования к учебному процессу и переполненные классы. К примеру, просто проводить уроки в открытом поле или дворе школы нельзя, так как очень многие школы для этого не обустроены. Поэтому учителей могут начать наказывать за такие нарушения, так как существуют санитарные правила и нормы.
Таким образом, сначала нужно разработать специальный режим, прописать условия, закупить специальные парты. Помимо этого, в классах сейчас часто слишком много учащихся, из-за чего может усложниться реализация инициативы.
Ранее говорилось, что школьников хотят заставить учиться на две недели дольше ради искусства. Во время учебного года дети постоянно заняты школьными предметами — им не хватает времени для творчества, считает Гриб.
