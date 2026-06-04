Образование
4 июня 20:33
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«Вечерняя Казань»

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Университет Иннополис и Казанский медицинский университет подписали соглашение

Документ включает три направления партнёрства.

Университет Иннополис и Казанский медицинский университет подписали соглашение

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Между Университетом Иннополис и Казанским государственным медицинским университетом подписано соглашение. При подписании документа присутствовали глава Татарстана Рустам Минниханов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.  

Согласно соглашению, вузы будут сотрудничать по трем ключевым направлениям: в образовании, науке и сфере прикладных решений. Документ предусматривает, в частности,  совместные программы с трёхуровневой моделью формирования ИИ-компетенций у медиков; приоритетные исследования в геномике, молекулярной биологии и биологии старения с применением машинного обучения, а также интеллектуальные инструменты поддержки врачебных решений, аналитические системы управления качеством помощи, платформы для обработки медицинских данных и проектный менеджер на основе ИИ.  

Документом определено, что Казанский ГМУ отвечает за постановку медицинских задач, а Университет Иннополис обеспечивает технологическую разработку программного обеспечения, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

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