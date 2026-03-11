Более 84 миллионов поступят уже в нынешнем году.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Бюджет Татарстана выделит Университету Иннополис 196 миллионов рублей в рамках программы «Физико-математический прорыв». Постановление уже утверждено Кабмином республики.

84,9 миллиона рублей поступят в нынешнем году и 111,175 миллиона – в 2027-м. В планах – проведение образовательных встреч для школьников, родителей и педагогов по физике и математике, работа со школами по созданию профильных классов, информационно-методическая поддержка учителям, проведение индивидуальной работы с учениками и диагностирование их знаний.

Кроме того, планируется, что в ближайшие два года поддержку окажут около 120 учителям спецклассов и 480 педагогам дополнительного образования. Персональной работой будет охвачено около 5 тысяч учащихся.

Ранее сообщалось, что объем финансирования науки в Татарстане за последние годы увеличился в три раза. Численность научного персонала достигла рекордной отметки.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.