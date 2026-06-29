Высшее образование больше не для всех.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В наступающем учебном году в России впервые ограничат прием не только на бюджетные места, но и на платные. Татарстан не оказался исключением. Подробнее о новых правилах приема рассказал на брифинге министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

По его словам, с нового учебного года платные места в вузы будут квотироваться. Такое ограничение затронет 28 направлений бакалавриата и 12 — специалитета.

Всего в 2026/2027 учебном году вузы Татарстана ждут 9655 новых студентов-платников. В государственных вузах республики для них открыто 4660 мест (в 2025 году их было на 30% больше), а в негосударственных — 4995 (-60% к 2025 году).

Ранее мы также писали материал о том, как казанские вузы будут «отвечать» на спрос рынка. IT-специалисты всё ещё востребованы на рынке труда, однако в последние годы фокус смещается на инженеров, врачей и педагогов. В Татарстане, кстати, есть собственный список востребованных направлений.

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