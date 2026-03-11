Метшин лично вручил награду.

Автор фото: kzn.ru

В Казанской ратуше прошло награждение победителей городского этапа всероссийского конкурса «Учитель года». Победителей выбирали в 11 номинациях. Главный приз достался преподавателю русского языка и литературы лицея №121 имени Героя Советского Союза С. Ахтямова Илье Тарасову. Награду ему вручил лично мэр города Ильсур Метшин.

Илье Тарасову 26 лет. Он родился в Казани, окончил КФУ в 2021 году. Помимо основной работы учителем мужчина активно занимается общественной работой: он входит в состав участковой избирательной комиссии, выступает волонтером и организатором благотворительных проектов. Также он помогает семьям участников СВО, работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья и синдромом Дауна.

Сам Тарасов говорит, что конкурс для него стал возможностью опробовать силы «на большой арене», чтобы наметить новые перспективы. Теперь ему предстоит представить Казань на региональном этапе конкурса «Учитель года».

Всего в этом году в городском этапе конкурса профессионального мастерства принял участие 381 педагог из 328 образовательных учреждений Казани.

Ранее сообщалось, что директорам школ и колледжей Татарстана за учителей-победителей утвердили выплаты. Сумма составит 30 тысяч рублей.

