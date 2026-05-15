15 мая 13:12
В казанской школе наказали учительницу, называвшую бестолочью ученика

При этом в ходе проверки не подтвердилось, что ребенка щипали.

В школе № 97 Казани одна из педагогов называла бестолочью и унижала 12-летнего ученика. Информацию о недопустимом поведении учительницы «Вечерней Казани» подтвердили в управлении образования города.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором при помощи диктофона было записано, как педагог унижает и оскорбляет ребенка, из-за чего тот начинает плакать. При этом якобы его даже щипали.

«Факты применения физической силы в отношении ребенка подтверждения не нашли. Вместе с тем школа считает недопустимыми отдельные высказывания сотрудника, в связи с чем к младшему воспитателю применено дисциплинарное взыскание», — сообщили результаты проверки в управлении образования.

Однако, по данным ведомства, фрагменты видео из соцсетей не отражают в полной мере работу педагогов по сопровождению и поддержке ребенка.

Ранее сообщалось, что в России собираются отправлять непослушных детей в спецшколы. Речь идет об учениках, которые регулярно нарушают дисциплину.

