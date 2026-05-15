В казанской школе наказали учительницу, называвшую бестолочью ученика
При этом в ходе проверки не подтвердилось, что ребенка щипали.
В школе № 97 Казани одна из педагогов называла бестолочью и унижала 12-летнего ученика. Информацию о недопустимом поведении учительницы «Вечерней Казани» подтвердили в управлении образования города.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором при помощи диктофона было записано, как педагог унижает и оскорбляет ребенка, из-за чего тот начинает плакать. При этом якобы его даже щипали.
«Факты применения физической силы в отношении ребенка подтверждения не нашли. Вместе с тем школа считает недопустимыми отдельные высказывания сотрудника, в связи с чем к младшему воспитателю применено дисциплинарное взыскание», — сообщили результаты проверки в управлении образования.
Однако, по данным ведомства, фрагменты видео из соцсетей не отражают в полной мере работу педагогов по сопровождению и поддержке ребенка.
Ранее сообщалось, что в России собираются отправлять непослушных детей в спецшколы. Речь идет об учениках, которые регулярно нарушают дисциплину.
