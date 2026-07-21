В Рособрнадзоре довольны переносом старта ЕГЭ на 1 июня
Решение будет бессрочным.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что решение о начале ЕГЭ не ранее 1 июня полностью оправдало себя в 2026 году. Теперь оно будет действовать бессрочно, приводит его слова ТАСС.
Музаев подчеркнул, что возмущений по этому поводу не было. Система образования встретила нововведение спокойно. И учителям стало легче: раньше последние звонки были 25 мая, а экзамены начинались 23 мая. Теперь же можно спокойно отметить праздник.
Ранее сообщалось, что больше десяти тысяч работ на ЕГЭ в этом году получили высший балл. Результаты подвели с учётом пересдач в президентские дни.
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