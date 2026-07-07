Школьники несколько лет готовятся к ЕГЭ, однако остаются без бюджетного места из-за одного дополнительного испытания.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Абитуриентам намерены предоставить возможность выбора между поступлением по дополнительным вступительным испытаниям (ДВИ) при наличии такого и ЕГЭ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой обращение министру просвещения Сергею Кравцову.

Иными словами, в России будет исключено одновременное поступление по двум формам оценки. Инициатива призвана снизить нагрузку на выпускников и сделать всю процедуру более прозрачной. Автор письма отмечает, что нынешняя ситуация создает неравенство среди выпускников, ведь подготовка к ДВИ подразумевает под собой дополнительные время, расходы, а также поездку в другой город и другое.

Особенно сильное давление ДВИ создают на выпускников из отдаленных регионов и из семей с низким доходом. Более того, внутренние экзамены по сути дублируют проверку знаний — эту функцию уже выполняет ЕГЭ. Зачастую школьники несколько лет готовятся к Единому госэкзамену, однако остаются без бюджетного места из-за дополнительного барьера. Таким образом сильные абитуриенты теряют возможность обучаться.

Ранее сообщалось, что рекордно высокие баллы ЕГЭ в этом году связаны с устранением разрыва между школьной программой и КИМами. Также влияет улучшение качества российской системы образования.

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