Нововведения связаны с изменениями в законодательстве и с результатами анализа прошлой приемной кампании.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Правила поступления изменили в десяти ведущих университетах России. Об этом сообщает РИА Новости. Изменение приняли из-за нововведений в законодательстве и на основе результатов анализа прошлой приемной кампании.

В МГТУ имени Баумана при поступлении стала обязательной физика на инженерных специальностях. В РГГУ включили ЕГЭ по истории как предмет по выбору наряду с обществознанием.

Также в МФТИ ужесточили систему учета достижений и олимпиад, сократив соответствующий перечень с 50 до 35 при приеме без экзаменов. Балл ЕГЭ, подтверждающий победу в олимпиаде, в МФТИ вырос до 85 по отдельным предметам. В МПГУ и НИУ ВШЭ целевые места были закреплены за конкретным заказчиком.

В вузах были введены лимиты на коммерческие специальности. К примеру, в РАНХиГС изменения коснулись психологии, экономики, менеджмента, юриспруденции, журналистики, филологии. В МИФИ и РУДН документы для поступления будут принимать только через «Госуслуги», лично или по почте.

Ранее сообщалось, что вузы с нового учебного года перейдут на обновлённую систему. С 1 сентября 2026 года вместо привычной схемы «бакалавр — магистр» вводится два уровня. Первый — базовое высшее образование, которое будет длиться от четырёх до шести лет в зависимости от специальности. Второй — специализированное высшее образование продолжительностью от одного до трёх лет. По сути, это обновлённый формат магистратуры с разными направлениями: профессиональным, управленческим и исследовательским.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.