Право действует до вступления в новый брак, уточнили авторы инициативы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вдовам и вдовцам погибших участников специальной военной операции теперь проще поступить в вузы и колледжи. Им выделят отдельные места, и сдавать вступительные экзамены не придётся. Закон во втором и третьем чтениях приняли депутаты Госдумы.

Автор инициативы — группа парламентариев во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Владимиром Якушевым.

Льгота также касается семей бойцов, которые воевали в Донецкой и Луганской народных республиках с мая 2014 года. Но если вдова или вдовец снова выйдут замуж или женятся, право пропадёт.

Авторы закона объяснили: женщины, потерявшие мужей, часто остаются без кормильца и вынуждены работать. Новая мера даст им шанс спокойно получить профессию. К тому же за ними сохранят зарплату на время экзаменов, защиты диплома и учёбы на подготовительных курсах.

