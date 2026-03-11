Основная проблема в республике в том, что часть детей не проходит промежуточную аттестацию.

Автор фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Татарстане неуклонно растет количество семей, переходящих на образование вне школы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова. При этом часть из этих детей не проходит промежуточную аттестацию, так как родители не считают её обязательной.

Вызывает обеспокоенность и деятельность нелицензированных школ, где выявляются случаи предоставления некачественного образования, не отвечающего требования ФГОС.

- Мы не против данной формы, но в ряде случаев выявляются не только нарушение права ребенка на качественное образование, но и ситуации сокрытия неблагополучия семьи, — рассказала спикер.

Захарова отметила необходимость рассмотреть вопрос об обязательном очном прохождении промежуточной аттестации.

Ранее Захарова также рассказала, что родители переживают из-за информационной безопасности детей. На фоне этого выросло и количество обращений по республике.

