Образование
11 марта 14:21
Автор материала:Алина Камалютдинова

Власти Татарстана не против популярности семейного образования, но есть нюанс

Основная проблема в республике в том, что часть детей не проходит промежуточную аттестацию.

Власти Татарстана не против популярности семейного образования, но есть нюанс

Автор фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Татарстане неуклонно растет количество семей, переходящих на образование вне школы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова. При этом часть из этих детей не проходит промежуточную аттестацию, так как родители не считают её обязательной.

Вызывает обеспокоенность и деятельность нелицензированных школ, где выявляются случаи предоставления некачественного образования, не отвечающего требования ФГОС.

- Мы не против данной формы, но в ряде случаев выявляются не только нарушение права ребенка на качественное образование, но и ситуации сокрытия неблагополучия семьи, — рассказала спикер.

Захарова отметила необходимость рассмотреть вопрос об обязательном очном прохождении промежуточной аттестации.

Ранее Захарова также рассказала, что родители переживают из-за информационной безопасности детей. На фоне этого выросло и количество обращений по республике.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.