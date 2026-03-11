Власти Татарстана не против популярности семейного образования, но есть нюанс
Основная проблема в республике в том, что часть детей не проходит промежуточную аттестацию.
В Татарстане неуклонно растет количество семей, переходящих на образование вне школы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова. При этом часть из этих детей не проходит промежуточную аттестацию, так как родители не считают её обязательной.
Вызывает обеспокоенность и деятельность нелицензированных школ, где выявляются случаи предоставления некачественного образования, не отвечающего требования ФГОС.
- Мы не против данной формы, но в ряде случаев выявляются не только нарушение права ребенка на качественное образование, но и ситуации сокрытия неблагополучия семьи, — рассказала спикер.
Захарова отметила необходимость рассмотреть вопрос об обязательном очном прохождении промежуточной аттестации.
Ранее Захарова также рассказала, что родители переживают из-за информационной безопасности детей. На фоне этого выросло и количество обращений по республике.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.