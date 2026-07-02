Помимо этого в пособиях будет расширен раздел о причинах СВО.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В третье издание учебников по истории для 11-го класса включили теракт в «Крокусе», а также встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что пособие было разработано под редакцией помощника президента Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

Также в учебник добавили атаку захвата части Курской области войсками ВСУ. Помимо этого, в учебниках будет расширен раздел о причинах СВО.

В 2026 году будут напечатаны обновленные версии учебников. Для линейки учебников 5–9-х классов это будет второе за два года издание, а для 10–11-х — третье за три года.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения готовит единые учебники по всем школьным предметам. До конца года в федеральный перечень могут войти новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10–11-х классов, а также по труду для 5–9-х классов.

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