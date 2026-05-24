24 мая 15:52
Вузы России перейдут на новую систему образования с сентября 2026 года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На обновленную систему высшего образования вузы России должны будут перейти с 1 сентября 2026 года, когда Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Студенты, обучающиеся по действующим образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что восемь вузов Татарстана вошли в топы национальных рейтингов, составленных Минтрудом РФ, по трудоустройству выпускников. В топы попали, в частности, Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, объединенная с другим высшим учебным заведением, Казанский федеральный университет, Университет Иннополис.

