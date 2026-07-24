Образование
24 июля 10:28
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«Вечерняя Казань»

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Япония впервые за 7 лет отправит студентов в России для изучения русского языка

Иностранные обучающиеся приедут в Санкт-Петербург в августе.

Япония впервые за 7 лет отправит студентов в России для изучения русского языка

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Несмотря на сложности в дипломатических отношениях, в Японии приняли решение впервые за семь лет на правительственном уровне направить студентов в Россию для изучения русского языка. В августе группа из 15 иностранных студентов прибудет в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на японский МИД.

В ведомстве уточнили, что студенты из Японии все еще испытывают трудности с обучением в России из-за ситуации вокруг Украины. Решение направить обучающихся в Санкт-Петербург обусловлено потребностями и желаниями самих учащихся, а также пересмотренными в сентябре прошлого года рекомендациями по поездкам. В МИДе подчеркнули, что в перспективе продолжение гуманитарного обмена имеет большое значение.

Решение об отказе от обмена на правительственном уровне в Японии приняли в 2022 году. Преградой для его возобновления были ограничения на поездки в Россию, указанные в рекомендациях властей. Осенью прошлого года требования смягчили, разрешив ездить по «вынужденным обстоятельствам» — учеба, работа, исследования и другое.

Ранее сообщалось, что к 2030 году обмен студентами между Китаем и Россией планируется увеличить до 100 тысяч человек от каждой страны. На данный момент в программе участвуют 56 тысяч учащихся.

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