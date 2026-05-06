Заявление на поступление в 1717 вузов можно подать через «Госуслуги»
Нужно загрузить документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях и информацию о льготах.
Подать документы для поступления в 1717 вузов России можно через «Госуслуги», для этого необходима подтвержденная учетная запись. Об этом сообщил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов, передает РИА Новости.
Через личный кабинет подается согласие на зачисление, его при необходимости можно отозвать и направить в другой вуз. Также сохраняются и традиционные методы подачи документов в вуз, к примеру лично или письмом через «Почту России». Поступающие в вузы смогут отслеживать все этапы в режиме реального времени: «от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении».
Для подачи заявления на «Госуслугах» надо будет загрузить документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях и информацию о льготах.
Ранее сообщалось, что вузы Казани обгоняют Европу по стоимости обучения. Столица Татарстана активно растет как «третья столица», и цены на обучение в местных университетах уже сравнимы с московскими и даже европейскими. При этом зарубежные вузы часто оказываются доступнее, чем казанские.
