Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Подать документы для поступления в 1717 вузов России можно через «Госуслуги», для этого необходима подтвержденная учетная запись. Об этом сообщил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов, передает РИА Новости.

Через личный кабинет подается согласие на зачисление, его при необходимости можно отозвать и направить в другой вуз. Также сохраняются и традиционные методы подачи документов в вуз, к примеру лично или письмом через «Почту России». Поступающие в вузы смогут отслеживать все этапы в режиме реального времени: «от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении».

Для подачи заявления на «Госуслугах» надо будет загрузить документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях и информацию о льготах.

Ранее сообщалось, что вузы Казани обгоняют Европу по стоимости обучения. Столица Татарстана активно растет как «третья столица», и цены на обучение в местных университетах уже сравнимы с московскими и даже европейскими. При этом зарубежные вузы часто оказываются доступнее, чем казанские.

