Масштабную поддержку семей участников СВО из Татарстана благотворительный фонд «Нэфис» осуществляет дважды в год, начиная декабря 2023 года.

Автор фото: пресс-служба БФ «Нэфис»

Стартовала шестая благотворительная акция поддержки семей участников СВО, организованная фондом «Нэфис». Во все города и районы Татарстана началась отправка гуманитарных наборов с продукцией первой необходимости, рассчитанной на несколько месяцев использования. Помощь будет оказана каждому члену семей погибших бойцов, а также семей участников СВО, имеющих инвалидность I и II групп.

Всего этим летом им передадут свыше 426 тонн продуктов, в том числе крупы, муку, растительное масло, тушенку, майонез и другие товары длительного хранения. Кроме того, семьи получат бытовую химию общим весом 79 тонн: стиральные порошки, средства для мытья посуды, чистящие средства и мыло. Гуманитарные наборы формируются и передаются по количеству членов в каждой семье.

«Поддержка семей наших военнослужащих – это системная работа, которую фонд «Нэфис» ведет с момента своего основания. Мы все в неоплатном долгу перед бойцами, отдавшими свои жизни и здоровье, защищая независимость нашей Родины. Надеемся, что такая помощь станет для их семей дополнительной поддержкой и выражением нашего бесконечного уважения к подвигам героев», – говорит депутат Государственной Думы России, учредитель БФ «Нэфис» Ирек Богуславский.

Автор фото: пресс-служба БФ «Нэфис» Автор фото: пресс-служба БФ «Нэфис»

Масштабную поддержку семей участников СВО из Татарстана благотворительный фонд «Нэфис» осуществляет дважды в год, начиная декабря 2023 года. Общий объем помощи уже превысил 2,5 тысячи тонн.

Формирование списков семей для получения гуманитарных наборов от БФ «Нэфис» ведется администрациями муниципалитетов Татарстана. Они также помогают в организации и доставке помощи.

Справка

Благотворительный фонд «Нэфис» создан по инициативе депутата Государственной Думы РФ Ирека Богуславского осенью 2023 года. Он возглавляет совет фонда, в который также входит заслуженный тренер России Владимир Алекно. В составе попечительского совета фонда — генеральный директор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова и председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин.

Принять участие в благотворительных акциях фонда «Нэфис» можно, связавшись с его представителями по электронной почте: bfnefis@yandex.ru.

Сайт фонда https://fondnefis.ru/