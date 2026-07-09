Казанская «Агроволга» собрала сотни сельхозпроизводителей и компаний. Удивили не только гигантские комбайны, но и простые вещи: полиэфирные домики для телят и разное оборудование для ухода за копытами.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани проходит международная агропромышленная выставка «Агроволга-2026». На одной площадке объединили и крытую выставку, и многогектарные опытно-демонстрационные поля. Опыт между собой делятся компании из России, Китая, Беларуси и Турции.

Выставку оценил Минниханов и Минсельхоз России

При входе в зал стало понятно, что «Агроволга» — не просто осмотр техники и достижений, а отражение ежедневного труда аграриев. К примеру, здесь показали комфортные полиэфирные домики для телят, разные резиновые ковры для коров, специальное оборудование, чтобы следить за здоровьем животных. Экспозиция охватила 11 разделов: животноводство, растениеводство, цифровые сервисы, услуги для АПК, сельхозтехнику и запчасти, хранение и переработку, агростроительство, агротуризм, а также продукцию агрохолдингов и спецтехнику.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Выставку обошли раис Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин, глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров. Они выборочно подходили к стендам, разговаривали к аграриями и желали им удачи в работе. Производители в свою очередь шутили, что после рукопожатия Минниханова больше не стоит мыть руки.

Свою технику на выставке показали ведущие производители, включая «Росагролизинг», «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», а также предприятия из Санкт-Петербурга, Татарстана и Беларуси. Как рассказали представители предприятий, тракторы и комбайны стоят 9, 15, 30, 50 и более миллионов рублей. Все зависит от мощности и комплектующих.

- У нас представлено более 50 предприятий Беларуси: от велосипедов до тракторов. И это не трактора, а технологии. Сегодня мы показали новинку — трактор в 500 лошадиных сил, который сейчас проходит испытания у нас в республике. Уже с этого года его будут запускать в серийное производство, — рассказала заместитель коммерческого директора «МТЗ-Татарстан» Ольга Щерило.

В рамках программы прошёл и чемпионат по вождению газомоторных тракторов BELARUS «МТЗ-Шоу», в котором приняли участие 42 механизатора из Татарстана. Провели и конкурс «Краса Агроволги» - на нем выбирают самых красивых коров из 38 племенных хозяйств. Перед началом соревнования мы застали, как коров гладили, мазали тальком и поддерживали. Рассказывали и о новинках, которые производят в республике. Например, создали новый российский ветеринарный препарат для телят — аналог американского средства «Инфортс», которое больше не производят. Лекарство закапывают в нос животным с первых дней жизни. По качеству оно не уступает зарубежному оригиналу, рассказывали на полях выставки. Минниханов подсказал, что они его превосходят.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Гелюс Баязитов рассказывал о животноводческом блоке и конкурсе, а ректор КГАУ Ильшат Нуриев представил разработки в области беспилотных технологий. В институте разработали сельскохозяйственный автономный беспилотный дрон для обработки почвы, который проходит испытания второй год.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

- Мы запустим его в производство со следующего года. Дрон полностью работает на ягодных хозяйствах — обрабатывает землю, на него можно установить любое навесное оборудование. На оцифрованных полях он работает полностью автономно, без участия человека. Аппарат защищает растения без химии. Испытываем его второй год — и все растения зелёные, без болезней, - не без гордости говорит Нуриев.

Минниханов поблагодарил аграриев за работу. Он подчеркнул, что Татарстан на протяжении многих лет является одним из лидеров сельскохозяйственного производства России.

- Сегодня мы чествуем коллективы пяти предприятий из разных районов республики, которые своей работой вносят значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса. За вашими успехами стоит высокий профессионализм, преданность делу и любовь к родной земле. Ваш кропотливый труд обеспечивает продовольственную безопасность страны, - сказал раис.

Сегодня агропромышленный комплекс стал высокотехнологичной отраслью, которая обладает большим потенциалом. Татарстан всегда показывает хорошие результаты в растениеводстве и животноводстве, а также создаёт условия для развития бизнеса.

- Всем нам в этом году предстоит крепко потрудиться для того, чтобы результаты текущего года также радовали и нас, и обеспечивали продовольственную безопасность нашей страны и гарантированные наши поставки на внешние рынки, - отметил Разин.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Также замминистра поблагодарил Татарстан за высокий уровень организации выставки. Он уверен, что мероприятие принесёт «конкретные результаты» - подписанные контракты и соглашения, а также новые инвестиционные проекты.

Беспилотники и безопасность

Особое внимание на «Агроволге» привлекли производители дронов. Например, «Транспорт будущего» создает дроны, которые применяются для обработки полей и защиты растений от вредителей. Представленный образец почти 80 процентов собран из российских материалов

Компания AgroTechAvia представила симулятор БПЛА «AgroTechSim» — тренажёр для подготовки специалистов в сельском хозяйстве. Как рассказал руководитель проекта Андрей Шилов, их компания предлагает ряд решений для аграрной отрасли. Одно из них — симулятор, который позволяет отрабатывать навыки пилотирования и построения автономных маршрутов для агродронов. Симулятор максимально приближен к реальным программам для настройки автономных полётов — разработчики брали интерфейс и функциональность с существующих полей.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Сейчас на базе тренажёра проходят всероссийские соревнования - в опрыскивании полей и аэрофотосъёмке соревнуются 31 команда из 17 агровузов. Студенты строят маршруты с учётом рельефа, рассчитывают расход жидкости и готовят рабочую смесь для конкретных культур. «Поле существует в реальности, в Краснодарском крае», — пояснил Шилов. Задания выполняются онлайн, специалисты проверяют правильность подготовки команд.

- Когда человек приходит в поле без практики, ему намного тяжелее работать. Например, он резко дернул стик - беспилотник сломался. А аппарат стоит немаленькие деньги, - объяснил Шилов.



На «Агроволге» обсудили и то, как сделать жизнь проще с помощью ИИ. Так, директор «Диджитол+» Тимур Хайруллин представил систему автоматического контроля в животноводстве, которая помогает решать три ключевые проблемы: выявление хромоты, соблюдение регламента доения и учёт надоя молока. Как отметил спикер, в хозяйствах часто не хватает специалистов для своевременного выявления хромоты, а существующие методы позволяют заметить лишь «треть балла хромоты, а их пять». Ещё острее вопрос с регламентом доения: доярки игнорируют контрольные стойки на мастит, потому что «всем нужно быстро-быстро выполнить рутинный процесс, и никто за ними не наблюдает».

Представленная система автоматически фиксирует все операции доярки в доильной яме: раннее подключение, использование дезинфицирующих средств, своевременное отключение доильного аппарата — «всё в разрезе по времени». Руководитель одного из предприятий, внедрившего систему, связал зарплату доярок с соблюдением регламента, и теперь лучшие получают 120–125 тысяч рублей, тогда как средняя зарплата в Татарстане — 60–80 тысяч. «Чем меньше доярки нарушают процесс доения, тем больше здоровых животных, тем больше молока», — добавил спикер.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Система также отслеживает динамику надоя по каждому животному. Если корова резко снизила удой, значит, «с ней что-то не так». Анализ графика доения позволяет увидеть, сделала ли доярка стимуляцию вымени. Собранные данные позволяют ранжировать коров по продуктивности, корректировать рацион и, как следствие, получать больше молока.