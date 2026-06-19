Бывший депутат Госдумы от Татарстана второго и третьего созывов скончался в возрасте 69 лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Я вам скажу, что в мире нет такого человека, как он. Сидя в тюрьме, стать депутатом Государственного Совета, а потом стать депутатом Государственной Думы двух созывов. И потом опять сесть в тюрьму! — вспоминал в разговоре с журналистом «Вечерней Казани» на церемонии прощания с Сергеем Шашуриным один из его друзей Валерий.

Некогда народный избранник и бывший глава ассоциации более чем двухсот предприятий «Тан» скончался в возрасте 69 лет — накануне его похоронили на Арском кладбище Казани. Проводить Шашурина в последний путь пришли десятки его знакомых, родственников и коллег. О том, каким они запомнили одну из самых неоднозначных политических фигур Татарстана, — в этом материале.

От хулиганства к политике

Сергей Петрович Шашурин родился 16 июня 1957 года в селе Нижние Вязовые Зеленодольского района Татарсой АССР. Широко известен стал после избрания в Государственную Думу второго и третьего созывов — в 1993 и 1999 годах. А в 2001 году Шашурин избирался в президенты Татарстана и получил 5,78% голосов.

В политику же Шашурин пришел из бизнеса — в 90-х он с партнерами создал ассоциацию предприятий «Тан», которая координировала деятельность свыше двухсот юрлиц, как вспоминают близкие знакомые экс-депутата. А в 1993 году, как это часто бывает с заметными бизнес-фигурами, он стал фигурантом уголовного дела. Шашурина обвиняели в организации покушения на первого президента России Бориса Ельцина — будущего депутата Госдумы водворили в столичное СИЗО «Лефортово».

Освободится же Сергей Петрович только в июле 1995 года — все обвинения против него снимут, но произойдет это уже после того, как Шашурин сначала избирется депутатом Госсовета Татарстана в марте 1995 года. А в декабре войдет в новый состав Госудумы и станет членом комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике. В 1999 году Шашурин получит пост зампредседателя комитета по экологии, будет входить в комиссию по борьбе с коррупцией, геополитике.

Автор фото: ВК-группа «Казанский Феномен», на фото Сершей Шашурин в центре

Отметим, что обвинения 1993 года — не первое и не последнее уголовное преследование Шашурина. В 70-х он был дважды судим за хулиганство и сопротивление милиции. В одной из драк, за которую будущий депутат отвечал перед законом, он избил 19 милиционеров. В 80-х Шашурина снова задерживали за хулиганство и сопротивление милиции, но вскоре отпустили из-за отсутствия состава преступления.

По словам знакомых народного избранника, пожелавших остаться инкогнито, именно в ту пору Шашурин попал на вид криминальным авторитетм, и был со многими знаком, однако напрямую ни в каких группировках не состоял.

— Мы с ним росли вместе, очень хороший человек! Стенька Разин, душа, настоящий русский человек. Масштабный очень, порядочный, добрый. Я его знал с 74-75 года. Вот здесь парк Горького, мы тут вместе выросли, что в «Акчарлаке» мы… Потом вот в «Алтане» строили участки, он друзьям, продавал-раздавал участки, — рассказал один из знакомых Шашурина, попросивший ему «придумать» любое имя.



Отметим, что как раз с парком Горького и рестораном «Акчарлак» в 70-х и 80-х годах было связано множество молодежных потасовок.

Человек эпохи

На церемонию прощания 18 июня на Арское кладбище пришли десятки людей. В том числе одноклассники Шашурина. Вот, что они вспоминали о нем.



— Столько он претерпел несправедливости в жизни, с чем только он не боролся. Вы, наверное, сами знаете, с чем он боролся! Он с властями боролся, он, говорят, и бандитом был. Ну, может он и не был бандитом, но всем, что были 90-е годы, тем он и был. А так это по себе огромный был, добрый шкаф. И столько в этом шкафе, вы представьте, было доброты! Это дорого стоит, — рассказала журналистам Марья Марфина, одноклассница Сергея Шашурина.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Отметила женщина при этом, что еще в школе Шашурин «был драчуном», поскольку отстаивал честь девочек класса, и в стороне он никогда не оставался. Вообще Сергей Петрович, по ее словам, был человеком, которому «до всего было дело» — он помогал освободившимся заключенным найти работу и оказывал им любую посильную помощь, как оказывал ее и всем просящим.



— У нас у одноклассницы мальчик был инвалид, он помог ей, четыре миллиона заплатил он ей. Потом в Москву ребенка перевозили. В общем перечислять всего, что он сделал, это очень долго. Я хочу сказать, что он был очень неравнодушный человек, до всего ему было дело. Поэтому у него и жизнь такая. В свое время он рубил правду-матку, говорил он так, сумбурно, говорил всегда, что думает, — рассказал Марфина.

Здесь стоит заметить, что в 2005 году Шашурина признали виновным в клевете против руководства МВД Татарстана. Шашурина приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы, но Верховный суд России приговор отменил.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Учившаяся с Шашуриным в одной школе Ольга Кощеева отметила, что Сергей Петрович в школе был очень инициативным молодым человеком — и вместе с ребятами он организовывал сборы на хоккейной площадке. Школьники чистили площадку от снега и с пользой проводили время.



Почтить память покойного депутата на церемонию пришел также и знавший его отец Иоанн, в прошлом настоятель Покровской церкви в Тарлашах Лаишевского района — Шашурин в 90-х помогал восстановить церковь поставками стройматериалов. При этом усопший относился с уважением и к мусульманам.



Еще один знакомый Шашурина Валерий, помогавший усопшему «депутатствовать», отметил важность деятельность ассоциации «Тан», объединившую сотни малых и средник предприятий. Организация координировала работу входивших в нее юрлиц, чтобы взаимовыгодно объединить усилия: «Шашурин направлял КАМАЗы по всей России».



Также Сергей Петрович, по словам Валерия, значительно пополнил золотой запас Татарстана — у него были собственные золотые прииски, которые, по его словам, обманом лишились владельца. Также теплоход «Арабелла», спасавший пассажиров «Булгарии» в 2011 году тоже был куплен на деньги Шашурина.