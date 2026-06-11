Общество
11 июня 16:31
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«Вечерняя Казань»

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День России в Казани: концерты, салют и спецподача автобусов

Муниципальные парковки будут работать без оплаты.

День России в Казани: концерты, салют и спецподача автобусов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани в День России ожидается несколько концертов и выступлений, в конце дня можно будет увидеть салют. Об этом сообщили в мэрии.

С 9:00 до 12:00 в Казанском Кремле пройдет открытие 67-го летнего трудового сезона Российских студенческих отрядов.

В 11:00 во внутреннем дворе Присутственных мест Казанского Кремля стартует этно-конфессиональный фестиваль «Мозаика культур», в рамках которого пройдет масштабное шествие – Парад Дружбы народов. Там же пройдут мастер-классы, открытый лекторий и другие мероприятия.

С 12:00 до 14:00 на площади у мечети Кул-Шариф пройдет ежегодный концерт лауреатов и победителей фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».

У Центра семьи «Казан» будет главная площадка празднования, с 16:00 там начнут работать семейные развлекательные станции с аниматорами, аквагримом и аттракционами, пройдет выставка спецтехники МВД. На сцене выступят оркестр Культурного центра МВД по РТ, солисты Казанской городской филармонии, заслуженные и народные артисты РТ. Хедлайнерами станут группа «Корни», группа «Сова» и Фирдус Тямаев.

В 22:00 начнется праздничный салют.

После салюта будет организована спецподача автобусов. Они будут стоять возле двух остановок: «Энергетический университет» (в направлении улицы Декабристов) и «Молодежный центр» (в направлении Кремлевской дамбы).

Затем автобусы последуют по маршрутам № 6, 15, 46, 35, 60, 62, 29 (от остановки «Энергетический университет» в направлении улицы Декабристов) и маршруты № 22, 30, 35а, 47, 74, 89 (от остановки «Молодежный центр» в направлении Кремлевской дамбы).

Также 12 июня муниципальные парковки Казани будут работать без оплаты.

Напомним, сообщалось, что в Казани на День России перекроют центр, у «Чаши» нельзя будет парковаться. Часть улиц закроют до утра 13 мая. С шести вечера до одиннадцати ночи при необходимости перекроют проезжую часть по улице Батурина — от Карла Маркса до Кремлёвской дамбы.

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